Ein 72-Jähriger ist gestorben, nachdem er mit seinem Auto in Dresden gegen einen Baum gefahren war. Warum der Mann am Dienstagvormittag nach links von der Fahrbahn der Großenhainer Straße abkam, sei noch unklar, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Das Unfallopfer wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht und starb dort später. Laut Polizei wird auch geprüft, ob Gesundheitsprobleme zu dem Unfall führten. Menschen, die den Hergang beobachtet haben, sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden: Hinweise würden unter 0351-4832233 entgegengenommen, hieß es.