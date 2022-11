Ein 48 Jahre alter Baggerfahrer ist in Dresden bei einem Arbeitsunfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Dresdner Feuerwehr stürzte er mit seinem Bagger am Montagmorgen im Stadtteil Niedersedlitz aus bislang ungeklärter Ursache bei Arbeiten am Göppersdorfer Weg in eine Baugrube. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das Fahrzeug während der Bergung und verhinderten so ein weiteres Abrutschen in die Baugrube. Der 48-Jährige wurde aus seinem Bagger befreit und umgehend in ein Krankenhaus gebracht.