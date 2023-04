Bei einem Containerbrand in Dresden hat die Feuerwehr eine Ausbreitung auf ein Wohnhaus verhindert. Eine Feuerwehrfrau ist bei den Löscharbeiten verletzt worden, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Demnach wurde die Feuerwehr am späten Montagabend wegen eines Containerbrandes am Amalie-Dietrich-Platz alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten zudem ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus. Die Löscharbeiten wurden zunächst vom Dach des Hauseinganges durchgeführt, daraufhin entleerten die Einsatzkräfte den Container und löschten das Brandgut. Dabei wurde eine Feuerwehrfrau leicht verletzt. Außerdem kühlte die Feuerwehr die Fassade des Hauses, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.