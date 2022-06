Vor den Landrats- und Bürgermeisterwahlen in Sachsen sind in mehreren Dutzend Fällen Plakate beschädigt und zerstört worden. Bis vergangenen Freitag wurden 42 solcher Angriffe registriert, wie das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen auf Anfrage mitteilte. Vielfach handelte es sich um Diebstahl und Sachbeschädigung, aber auch das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zählte zu den Delikten. Zehn solcher Angriffe und damit die meisten gab es in der Landeshauptstadt Dresden; danach folgt Görlitz mit sieben Vorfällen. Die Spanne der insgesamt 20 Tatorte reicht von Annaberg-Buchholz im Erzgebirge bis Bannewitz im Süden von Dresden. Am häufigsten wurden demnach Plakate der AfD gestohlen.