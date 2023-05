In Dresden wurde ein Mehrfamilienhaus aufgrund eines Wohnungsbrandes evakuiert. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der Akku eines E-Scooters beim Laden entzündet, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

In Dresden wurde ein Mehrfamilienhaus aufgrund eines Wohnungsbrandes evakuiert. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der Akku eines E-Scooters beim Laden entzündet, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr am frühen Freitagmorgen drang dichter Rauch aus dem Fenster der betroffenen Wohnung. Die Einsatzkräfte löschten den Brand in wenigen Minuten und legten den Akku zur Abkühlung in ein Wasserbad. Vierzehn Bewohner des Hauses wurden temporär in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe untergebracht. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar, alle anderen konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.