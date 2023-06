Ein Mann ist am Freitag in Dresden offensichtlich bei der Flucht vor der Polizei von einem Hochhaus in den Tod gestürzt. Zuvor soll er in dem Wohnhaus im Stadtteil Zschertnitz eine Frau bedroht haben, wie die Polizeidirektion Dresden auf Anfrage informierte. Zeugen hätten am Vormittag beobachtet, wie der Mann Möbelstücke von einem Balkon geworfen habe. Dabei soll er ein Messer in der Hand gehalten haben, wie mehrere Medien berichteten. Als die Polizei eingetroffen sei, habe er versucht über den Balkon zu fliehen und sei dabei abgestürzt.