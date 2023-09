Eine junge Frau hat nach einer Attacke von Hornissen in einem Park in Dresden einen allergischen Schock erlitten. Das Opfer sei am Freitag mehrfach in den Kopf gestochen worden und musste notärztlich behandelt werden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Der Bereich um die Weide, in der die Hornissen ihr Nest haben, wurde abgesperrt.