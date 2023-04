Ein Großbrand in einer Dresdner Wäscherei hat den Dachstuhl des Hauses zum Einsturz gebracht und auf benachbarte Gebäude übergegriffen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. In dem Gebäude in der Rehefelder Straße im Stadtteil Pieschen befinden sich zwei Tanks, die zum Teil mit Öl und Diesel gefüllt sind, teilte die Dresdner Feuerwehr am Abend mit.