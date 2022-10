Ein offenbar bewaffneter Mann hat am Mittwochnachmittag in Dresden einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, der am Abend noch andauerte. Nach Angaben eines Polizeisprechers beobachteten Passanten den Mann gegen 14.20 Uhr an einem Wohnungsfenster im Stadtteil Leipziger Vorstadt. Weil er mit einer mutmaßlichen Pistole hantierte, alarmierten sie die Beamten.

Ein offenbar bewaffneter Mann hat am Mittwochnachmittag in Dresden einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, der am Abend noch andauerte. Nach Angaben eines Polizeisprechers beobachteten Passanten den Mann gegen 14.20 Uhr an einem Wohnungsfenster im Stadtteil Leipziger Vorstadt. Weil er mit einer mutmaßlichen Pistole hantierte, alarmierten sie die Beamten.

Die Polizei sperrte den Bereich um das Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Leonhard-Straße daraufhin weiträumig ab und brachte Bewohner anderer Wohnungen in dem Gebäude in Sicherheit. Wie es weiter hieß, rückte eine Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamts an, um mit dem Mann Kontakt aufzunehmen.

Ob er allein in der fraglichen Wohnung ist, war nach Angaben des Polizeisprechers unklar. Auch am Abend rund vier Stunden nach der Alarmierung war der Mann laut Polizei mit Unterbrechungen und mit einer mutmaßlichen Schusswaffe am Fenster zu sehen. Die Beamten vor Ort hätten die Situation unter Kontrolle und behielten sich weitere Maßnahmen vor, so der Sprecher.

Auf in Medien veröffentlichten Fotos war eine Waffe zu erkennen, die eher wie ein Maschinenpistole aussah. Zu erkennen war dort auch ein Mann, der an einer Hand einen Verband trug. Über dem Kopf trug er eine Kapuze oder ähnliches.