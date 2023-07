Die Bundesanwaltschaft hat zwei Männer und eine Frau am Oberlandesgericht (OLG) Dresden als mutmaßliche Gründer oder Mitglieder einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Sie sollen unter dem Dach des Verlags "Der Schelm" rechtsextremistische Schriften verbreitet haben, vor allem Nachdrucke indizierter Werke, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe am Freitag mitteilte. Im Zusammenhang damit wird ihnen zudem Volksverhetzung vorgeworfen.