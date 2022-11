In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte aus sechs Firmentransportern in Weinböhla, Meißen, Coswig und Radebeul Elektrowerkzeuge im Wert von mehr als 20.000 Euro gestohlen. Bei einer Kontrolle im Zusammenhang mit diesen Vorfällen am frühen Samstagmorgen in Dresden stoppte die Polizei laut Mitteilung vom Sonntag einen Transporter, in dem sich ein Großteil des Diebesgutes befand. Die Insassen im Alter von 20, 34 und 41 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen Bandendiebstahls ermittelt.