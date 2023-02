Ein im Auto eingeschlossenes Baby ist im Stadtteil Löbtau in Dresden gerettet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich ein Auto am Montagvormittag nach dem Aussteigen der Mutter nach ihren Angaben von innen selbst verriegelt. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten zunächst, das Auto ohne Schaden zu öffnen, um das Kind zu befreien. Als das nicht gelang, klebten sie eine Scheibe ab und zerstörten sie. Das Baby wurde der Mutter unverletzt übergeben. Insgesamt waren sechs Einsatzkräfte vor Ort. Warum sich das Auto von innen verriegelt hatte, ist den Angaben zufolge unklar.