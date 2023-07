Zeitgenössisches aus Papier ist ab Ende Juli für drei Monate im Dresdner Schloss und Park Pillnitz zu sehen. Die raumgreifenden Kunstwerke ermöglichten "eine neue Perspektive auf das einmalige Kulturdenkmal und treten in einen Dialog mit den musealen Präsentationen", wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH am Mittwoch als Kuratoren mitteilten. Die Schau in der Ausstellungsreihe "Artists' Conquest" umfasse drei Positionen, die auf die historische Raumsituation reagierten, nachhaltig und ressourcenschonend produziert wurden.