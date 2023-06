Betrüger haben zwei Seniorinnen in Dresden um insgesamt 80.000 Euro gebracht. Die Täter riefen am Montag eine 94-Jährige an und behaupteten, ihre Tochter habe einen schweren Unfall verursacht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Damit die Tochter nicht ins Gefängnis müsse, sei eine Kaution von 50.000 Euro nötig. Die Frau übergab das Geld an der Haustür einem Unbekannten und bemerkte den Betrug erst, als sie ihre Tochter erreichte.

Bei einem Anruf bei einer 96-Jährigen gaben sich die Täter als Mitarbeiter eines Geldinstituts aus. Da angeblich Falschgeld in Umlauf sei, wollten sie das Bargeld der Seniorin prüfen. Die Frau gab einer Unbekannten 30.000 Euro, die damit verschwand. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Betrugs und riet dazu, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. Auch sollten Betroffene mit Angehörigen sprechen und kein Geld an Fremde übergeben.

