In Dresden haben Unbekannte vor einem Restaurant Reizgas versprüht. Das teilte die Feuerwehr Dresden via Twitter mit. "Mehrere Personen haben es eingeatmet und klagen über Schmerzen", hieß es am Samstagabend. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort, der Bereich sei großräumig abgesperrt worden. Nähere Angaben konnte die Feuerwehr auf Nachfrage zunächst nicht machen.