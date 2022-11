Das Semperoper Ballett hat mit Sergej Prokofjews "Romeo und Julia" in der Choreographie von David Dawson einen vollen Erfolg gelandet. Zur Premiere gab es am Samstagabend mehr als zehn Minuten Applaus, Standing Ovations und viele Bravo-Rufe - nicht nur für die Japanerin Ayaha Tsunaki in der Rolle der Julia und den US-Amerikaner Julian Amir Lacey als Romeo. Auch Jón Vallejo (Mercutio), Marcelo Gomes (Tybalt), Sangeun Lee (Lady Capulet) sowie Choreograph Dawson wurden mit Jubel bedacht.