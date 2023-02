Am Städtischen Klinikum Dresden kommt ab sofort ein hochmoderner Roboter bei Operationen zum Einsatz. Das Gerät mit dem Namen "da Vinci" habe vier Arme und ermögliche Ärzten schonend an Stellen zu operieren, die höchste Präzision erforderten, teilte das Klinikum am Mittwoch in Dresden mit. Vor allem Krebspatienten mit Tumoren an den inneren Organen sollen von dem Roboter profitieren.