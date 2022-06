Feuerwehrkräfte sind seit Freitagabend bei einer Gewerbehalle im Dresdner Industriegebiet im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist unklar. In der Halle befinden sich unter anderem auch die Räumlichkeiten eines bekannten Techno-Clubs.

Von dem Brand in einer Gewerbehalle in Dresden ist auch der bekannte Techno-Club «Sektor Evolution» betroffen. Der Stadtvorstandssprecher der Grünen, Klemens Schneider, schreibt auf Twitter, der Brand in den Räumlichkeiten des Clubs sei ein «unglaublicher Verlust für Dresden». Der betroffene Club, der seit 2009 existiert, steht im Mittelpunkt der Diskussion um den Brand auf Twitter.

Die Löscharbeiten und Brandwache durch die Feuerwehr dauern am Samstagvormittag weiter an, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Teile der Halle sind komplett eingebrochen. Die Ursache für den Brand ist weiterhin unklar - mit einer Klärung ist wohl frühestens in einer Woche zu rechnen, so der Sprecher.

Weiterhin steigt Rauch aus der Halle auf. Die Straßensperren im Umfeld des Großbrandes sind jedoch mittlerweile aufgehoben.