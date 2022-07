Die Corona-Pandemie wird nach Ansicht des Dirigenten Omer Meir Wellber den Musikbetrieb auf Dauer verändern. «Ich kann nicht genau sagen, in welche Richtung es geht. Doch neue Medien und Formate werden viel stärker berücksichtigt werden. Wir müssen auf allen Kanälen präsent sein», sagte der 40-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Gerade für Opernhäuser mit ihren langen Planungsvorläufen sei es schwierig, auf eine Pandemie zu reagieren. «Doch viele haben etwas Neues gefunden, neue Ideen entwickelt. Man muss nicht im Koma bleiben. Ganz im Gegenteil. Das Theater muss in solchen Situationen immer ganz vorne mit dabei sein, darf nie im Tiefschlaf versinken.» Mit einem Dirigat der Verdi-Oper «Aida» verabschiedet sich Meir Wellber an diesem Samstag als 1. Gastdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. «Ich werde wieder nach Dresden kommen, aber nicht mehr so häufig. Ich mag es, immer wieder neue Sachen zu machen und mit der Volksoper in Wien öffnet sich ein Fenster, hinter dem viel Neues liegt.» Ab September ist der Dirigent Musikdirektor an der Volksoper Wien.