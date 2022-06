Bei einem Feuer im Dresdner Industriegelände ist eine Gewerbehalle vollständig zerstört worden. Der Brand war aus bislang ungeklärter Ursache am Freitagabend in dem Gebäude ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Fabrikhalle war unter anderem auch der Techno-Club «Sektor Evolution» ansässig. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis zum Samstagmorgen vor Ort. Die Schadenhöhe war zunächst nicht bekannt. Verletzte gab es nicht. Zunächst hatte die «Bild» über den Brand berichtet.