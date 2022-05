Das Cello gibt bei den Dresdner Musikfestspielen weiter den Ton an. Mit einem Auftritt im Kulturpalast der Elbestadt setzte Festspiel-Intendant Jan Vogler am Sonntagvormittag das Programm «Cellomania 2.0» fort. Der 58-Jährige interpretierte mit dem hr-Sinfonieorchester unter Leitung von Paavo Järvi das Cellokonzert von Antonín Dvořák und traf damit voll den Nerv des Publikums. Vogler musste unter viel Beifall immer wieder auf die Bühne und bedankte sich mit einer «Bach»-Zugabe. Im zweiten Teil des Konzertes spielten die Musikerinnen und Musiker aus Frankfurt am Main Beethovens 8. Sinfonie.