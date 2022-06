Ein 76 Jahre alter Mann ist mit seinem Wagen am Donnerstagabend in Dresden mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Dabei wurden der Autofahrer und zwei weitere Insassen leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 28 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens blieb unverletzt. Die Verletzten und der im Rettungswagen transportierte Patient wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.