Mit der besonderen Ausstellung «Fake» beleuchtet das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden (DHM) das Verhältnis von Lüge und Wahrheit. «Fake-News, Fake-Profile und Fake-Produkte, Lüge, Gerüchte und Verschwörungen, kurzum, all das Falsche scheint in unserem Leben immer präsenter zu werden und nahezu alle Lebensbereiche zu umfassen», sagte Direktorin Iris Edenheiser am Freitag. «Aber ist Lüge immer schlecht und Wahrheit stets gut?» Das Publikum kann ab Samstag selbst den Lügen auf den Zahn und der Wahrheit den Puls fühlen.