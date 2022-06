Der Telekommunikationsdienstleister Vodafone baut in Dresden ein Kompetenzzentrum für mobilfunkbasierte Innovationen und Anwendungen auf. Rund 200 Arbeitsplätze sollen entstehen, erste Jobs seien bereits ausgeschrieben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Gesucht werden vor allem Spezialisten in technischen Berufen wie Software-Architekten oder Cloud-Ingenieure. Im Ostragehege nahe der Messe will Vodafone zwei Gebäude mit einer Fläche von insgesamt rund 2700 Quadratmetern beziehen - einen sanierten Altbau sowie einen Neubau, der 2024 fertig sein soll. Der Fokus des Kompetenzzentrums liegt den Angaben zufolge auf Technologien wie 5G und 6G und entsprechenden Anwendungen in den Bereichen digitale Gesundheit, vernetzte Mobilität und Industrie.