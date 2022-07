In Sachsen können sich Menschen in den nächsten Tagen auf eine leichte Abkühlung einstellen. Für Donnerstag rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) bei auffrischenden Wind aus westlicher Richtung mit Höchsttemperaturen bis zu 33 Grad in Ostsachsen und im Westen des Landes bis zu 30 Grad. Vereinzelt sollte es gewittern oder schauern, wie ein DWD-Meteorologe am Donnerstag sagte. In der Nähe von Gewittern seien stürmische Böen möglich.