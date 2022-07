Der Deutsche Umut "Umut" Gültekin ist neuer Einzel-Weltmeister in FIFA 22. Im Elfmeterschießen gegen den Argentinier Nicolas "nicolas99fc" Villalba gewann der E-Sportler von RB Leipzig am Sonntag den FIFAe World Cup im dänischen Kopenhagen. "Ich habe so lange von diesem Moment geträumt", sagte Umut, der ein Preisgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar (rund 248.000 Euro) gewann.