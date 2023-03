Dani Olmo von Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird Spaniens EM-Qualifikationsspiel an diesem Dienstag in Schottland verpassen. Der 24-Jährige beendete das Abschlusstraining aufgrund von körperlichen Beschwerden vorzeitig und wurde von Nationaltrainer Luis de la Fuente aus dem Aufgebot gestrichen. Nach Angaben von RB Leipzig war das vorzeitige Beenden der Einheit eine Vorsichtsmaßnahme. Olmo wird das Spiel Spaniens noch in Glasgow verfolgen und am Mittwoch nach Leipzig zurückkehren. Dort wird er von den RB-Ärzten eingehend untersucht.