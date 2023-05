Wer mit Öl, Flüssiggas, Holz oder Kohle heizt, kann ab Montag (8. Mai) bei der Sächsischen Aufbaubank Härtefallhilfe beantragen. Ziel sei es, im vergangenen Jahr entstandene Mehrkosten fürs Heizen abzufedern, informierte die Förderbank am Sonntag. Die Hilfe kann digital über die Internetseite der SAB beantragt werden, zudem wird eine Telefonhotline geschaltet. Bürger, die Hilfe bei den Online-Anträgen benötigen, könnten sich an die Verbraucherzentrale Sachsen wenden, hieß es. Die Verbraucherschützer könnten prüfen, ob Anspruch auf Hilfe besteht und wie hoch dieser ist. In einem zweiten Schritt könnten sie den Antrag mit den Betroffenen ausfüllen.