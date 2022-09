Sachsens Grüne lehnen die breite Nutzung des Waldes für Windkraftanlagen ab. Naturschutz bleibe gerade in Zeiten des Klimawandels das Ziel, eine pauschale Öffnung des Waldes für Windkraftanlagen werde es mit den Bündnisgrünen nicht geben, teilten die Partei am Montag mit. Diese und fünf weitere Forderungen habe der Landesparteirat am Wochenende beschlossen.