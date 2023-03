Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) sieht den Aufschwung in Deutschland angesichts hoher Energiepreise und Restriktionen durch die Ampel-Regierung in Berlin in Gefahr. "Es ist eigentlich eine Zeit für Goldgräberstimmung - wenn man die Wettbewerbsbedingungen in diesem Land richtig aufstellt", sagte er am Montagabend bei einer "Denkfabrik" der sächsischen Union im Flughafen Dresden. Dafür brauche man einen marktwirtschaftlichen Ansatz. Es gehe darum, einen Zielpunkt zu definieren und nicht mit Restriktionen das Erreichen der Ziele unmöglich zu machen.

"Ich glaube, dass dieses Land mehr soziale Marktwirtschaft braucht und nicht weniger", sagte der Ministerpräsident. Sachsen müsse ein Zuwanderungsland für Fachkräfte sein. Vor dem Ukraine-Krieg habe es von Unternehmen starke Bemühungen für eine Ansiedlung im Freistaat gegeben, gerade von Firmen aus Asien. Kretschmer sprach von einer gigantischen Chance. Man müsse den Unternehmen aber auch sagen können, was Energie in 15 Jahren koste. Energie dürfe in einem Industrieland wie Deutschland kein knappes Gut sein, es gelte konkurrenzfähig zu bleiben.

Nach Kretschmers Ansicht fehlt es den Menschen an Zutrauen in den Weg, den die Bundesregierung momentan beschreitet. Man müsse diese "falsche Politik" ansprechen und andere Wege aufzeigen. Nur mit Technologieoffenheit werde man die Klimaziele erfüllen. Das gelte nicht nur für das Auto, sondern für viele Bereiche.

Die "Denkfabrik" der sächsischen Union hat bereits Tradition. Es war bereits die 15. Ausgabe. Wegen der Corona-Pandemie konnte sie mehrere Jahre nicht stattfinden. Nach Angaben von CDU-Generalsekretär Alexander Dierks waren mehr als 1000 Gäste zu dem Strategieforum unter dem Titel "Wir machen Zukunft" gekommen. BMW-Vorstandschef Oliver Zipse gab mit einem Vortrag einen Denkanstoß.