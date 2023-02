Der Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Industriepark Schwarze Pumpe hat nach Ansicht der Lausitzer Kommunen ein positives Zeichen für die Region gesetzt. "Wir haben das Gefühl, dass wir ernstgenommen werden", sagte die Sprecherin der Lausitzrunde für die Brandenburger Kommunen, Christine Herntier, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Habeck hatte am Mittwoch im Industriepark einen Förderbescheid über 28,5 Millionen Euro für ein Wasserstoff-Speicherkraftwerk übergeben. "In einem Jahr kommt Habeck wieder. Da werden wir etwas auf den Tisch legen, und er muss das auch tun", sagte Herntier.