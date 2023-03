Ein Passant geht an der Elbe, mit der Albrechtsburg Meissen im Hintergrund, entlang. Foto

Im Zuge der wegen der Energiekrise vom Bund verordneten Maßnahmen ist der Gasverbrauch in Sachsens staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gesunken. Nach Angaben vom Dienstag wurden 21,2 Prozent gegenüber 2021 eingespart. Allerdings stiegen die Kosten im Gesamtunternehmen insgesamt mit 46 Prozent "enorm", wobei die Summe der Aufwendungen für Gas bei insgesamt 426.000 Euro lag.

Ziel sei es daher, den Verbrauch fossiler Energien nachhaltig und dauerhaft zu reduzieren, sagte Christian Striefler, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH. Dem Verwaltungsverbund gehören mehr als 50 Denkmäler und Parks landesweit an - von der Albrechtsburg in Meissen bis zum Zwinger in Dresden.