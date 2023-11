Der Ausbau von Solaranlagen hat in diesem Jahr noch einmal stärker angezogen als in den Vorjahren. Wie aus Daten des Vergleichsportals für Solaranlagen "Selfmade Energy" hervorgeht, betrug die Zuwachsrate bereits in den ersten neun Monaten des Jahres in Sachsen-Anhalt 30 Prozent, in Thüringen 31,4 Prozent und in Sachsen 33,4 Prozent im Vergleich zum gesamten Vorjahr. In den vergangenen Jahren lagen die Zuwachsquoten zwischen rund 15 bis 25 Prozent.

Tim Rosengart, Geschäftsführer des Vergleichsportals, erklärte, im vergangenen Jahr hätten viele Hausbesitzer unter dem Eindruck der steigenden Energiepreise so schnell wie möglich eine Solaranlage installieren wollen. Dies hätten viele Firmen teils schamlos ausgenutzt, inzwischen würden die Preise wieder sinken.

Mit ihren Zuwachsquoten liegen die ostdeutschen Bundesländer leicht über dem bundesweiten Durchschnitt von rund 30 Prozent in diesem Jahr. Vor allem die Stadtstaaten Hamburg und Berlin verzeichneten mit mehr als 40 Prozent starke Zuwächse bei den Solaranlagen. Die Gesamtzahl der installierten Solaranlagen ist in Sachsen (55.700), Thüringen (32.000) und Sachsen-Anhalt (42.750) jedoch noch gering im Vergleich. In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Vergleichsportals mehr als 436.000 Solaranlagen installiert.

Vergleichsplattform Selfmade Energy