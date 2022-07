Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig signalisiert Offenheit für eine kurzfristige Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. "Ich bin für pragmatische Lösungen", sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel". "Wenn der Stresstest ergibt, dass es Sinn macht, Isar II sechs Monate länger am Netz zu lassen, kann man darüber reden." Ihn ärgere aber an der Debatte, dass die Union suggeriere, damit ließe sich die Energiekrise lösen. Das sei bei sechs Prozent Anteil von Atomkraft am Strommix nicht der Fall.