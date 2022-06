Die sächsische Regierung hat Verbraucher und Unternehmer im Freistaat zu einem sparsamen Gasverbrauch aufgerufen. Es gebe derzeit noch keine Mangellage, erklärten Energieminister Wolfram Günther (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Donnerstag in Dresden. Man sei aber in einer ernsten Situation. «Auch wenn wir jetzt nach wie vor die Versorgungssicherheit gewährleisten können, gibt es bisher keine Szenarien, die uns sicherstellen, dass wir im Winter ausreichend Gas zur Verfügung haben», sagte Dulig. Deshalb brauche man in den nächsten Wochen und Monaten eine Verhaltensänderung in der Bevölkerung und in der Wirtschaft: «Wir müssen dringend sparen, um uns eben auf den Winter einzustellen.»