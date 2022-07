Für den Ausbau des Mobilfunks in Deutschland könnten vor allem mit Blick auf den 5G-Standard verstärkt Strommasten genutzt werden. Der Stromkonzern Eon hat dazu eine Tochtergesellschaft in Markkleeberg bei Leipzig gegründet. Um größere Höhen zu erreichen, sollen die Antennen auch in den Mastspitzen über den Stromleitungen installiert werden, sagte Carsten Lagemann, Co-Geschäftsführer von Eon TowerCo der Deutschen Presse-Agentur. Erste Pilotprojekte würden in Bayern und Nordrhein-Westfalen umgesetzt und sollen Anfang 2023 in Betrieb gehen. Mobilfunkstationen könnten in Strommasten rascher und für weniger Geld als beim Bau neuer Funkmasten eingerichtet werden.