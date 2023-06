Die Physikerin Helena Reichlova, die kürzlich Gastprofessorin in Dresden war, leitet ab Oktober eine neue deutsch-tschechische Forschungsgruppe in Prag. Die 36 Jahre alte Wissenschaftlerin wolle mit ihrem Team unter anderem nach Wegen suchen, wie Abwärme von Computersystemen genutzt werden könne, teilte die deutsche Botschaft in Prag mit. Es sollen Möglichkeiten gefunden werden, um den exponentiell steigenden Energieverbrauch im IT-Bereich zu senken.