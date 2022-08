Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken auf unbestimmte Zeit gefordert. "So lange die Bundesregierung kein neues Konzept für die Energiewende erarbeitet hat, müssen die Atomkraftwerke weiterlaufen", sagte Kretschmer dem "Handelsblatt" (Montag). Der stellvertretende CDU-Vorsitzende erklärte die Energiewende in dieser Form für gescheitert. "Wir haben einen Punkt erreicht, an dem die Grundlastfähigkeit der Energie an ihre Grenzen gestoßen ist", sagte Kretschmer der Zeitung. "Die Energiewende mit Gas als Grundlast ist gescheitert."