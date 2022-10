In Sachsen sind zwischen Januar und Ende August 8756 Photovoltaik-Anlagen (PV) neu errichtet worden. Die zusätzlich installierte Leistung beträgt nach Angaben des Energieministeriums vom Montag 157 Megawatt in der Spitze (Peak). Damit sei in den ersten acht Monaten 2022 schon deutlich mehr Leistung durch PV-Anlagen installiert, als im gesamten Vorjahr. Es handele sich dabei meist um kleinere Anlagen auf Dachflächen.