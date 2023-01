Kabeldiebe haben erneut den Zugverkehr der Deutschen Bahn am Bahnhof Chemnitz-Burgstädt gestört. Nachdem es auf der Verbindung nach Leipzig zu Verspätungen gekommen war, konnte die Störung am Nachmittag behoben werden, wie eine Bahnsprecherin Mittwoch in Leipzig mitteilte. Von den Störungen seien vor allem die Signalanlagen betroffen gewesen. Die Züge konnten deshalb nur "auf Befehl" fahren.