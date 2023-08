In Tschechien ermittelt die Polizei, nachdem zwei Kinder im Freien Cannabis-Bonbons gefunden und gegessen haben. Die Bonbons hätten sich in einer Verpackung befunden, die der einer beliebten Kinder-Süßigkeit geähnelt habe, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Sie hätten THC (Tetrahydrocannabinol) enthalten, den aktiven Hauptwirkstoff von Cannabis. Zu dem Fund kam es demnach in der Region um Most (Brüx), die im Norden mit dem Erzgebirge an Sachsen grenzt.