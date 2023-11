Eine leblose Person ist in einem Bach bei Grimma (Landkreis Leipzig) gefunden worden. Die Person sei vermutlich weiblich, die Identität müsse noch geklärt werden, so die Polizei am Freitagmorgen. Demnach hat ein Passant die Leiche am Donnerstagnachmittag im Bach Schaddelgraben bei Kleinbothen gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei ermittelt.