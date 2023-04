Die Polizei hat einen Mann in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) gleich zweimal beim Autofahren unter Alkoholeinfluss erwischt. Am Freitagvormittag hat ein 59 Jahre alter Mann auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes bemerkt, dass sein Wagen beschädigt ist und dies der Polizei gemeldet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein zunächst Unbekannter beim Ausparken gegen das Fahrzeug des 59-Jährigen gestoßen war und hatten Fotos von dem Mann gemacht.