Nach einem tödlichen Streit in einem Café auf der Leipziger Eisenbahnstraße ist ein Mann festgenommen worden. Dabei handele es sich um einen 65-Jährigen, teilte eine Sprecherin der Polizei Leipzig am Montagmorgen mit. Gegen den Türken werde wegen Totschlags ermittelt. Bei dem Streit war am Sonntagnachmittag ein 39 Jahre alter Mann so schwer verletzt worden, dass er trotz sofortiger Notversorgung im Krankenhaus starb. Das Opfer habe die russische Staatsangehörigkeit.