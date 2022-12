Ein 55-Jähriger soll auf einem Grundstück des ehemaligen Güterbahnhofs in Zittau (Landkreis Görlitz) 112 Tonnen Granitpflastersteine gestohlen haben. Die Bundespolizei hat ihn am Dienstag in Erfurt in der Wohnung seiner Lebensgefährtin verhaftet. Als die Beamten eintrafen, habe sich der per Haftbefehl Gesuchte hinter einer Tür in der Waschküche versteckt, jedoch keinen Widerstand geleistet, teilte die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Dienstag mit.