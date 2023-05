Die Polizei hat in Pulsnitz (Landkreis Bautzen) einen Mann gestellt, gegen den gleich drei Haftbefehle bestanden. Die Beamten hatten den 41-Jährigen am Freitagnachmittag kontrolliert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei der Prüfung fiel demnach auf, dass gegen den betrunkenen Mann Haftbefehle vorlagen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Warum der Mann gesucht wurde, teilte die Polizei ebenso wenig wie den Grund für die Kontrolle mit.