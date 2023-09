Nach dem Fund einer Leiche in Leipzig hat die Staatsanwalt Haftbefehl gegen einen 59-Jährigen erlassen. Es bestehe dringender Tatverdacht wegen Totschlags, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Am Freitagnachmittag war die Leiche eines 54-jährigen Mannes in der Südvorstadt gefunden worden. Im Zuge erster Fahndungen war der 59-Jährige festgenommen worden.