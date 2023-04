Erneut hat es in Leipzig bei einem Autohändler gebrannt. In der Nacht zu Mittwoch seien im Norden der Stadt sieben Fahrzeuge in Flammen aufgegangen, bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge brannten den Angaben nach komplett aus, auch der Verkaufsstand war vom Feuer betroffen. Laut Polizei beträgt der Gesamtschaden rund 150.000 Euro.