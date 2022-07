Die Polizei hat in Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) ein Kleingartengrundstück nach Kriegswaffen durchsucht. Der Einsatz der Ermittler des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) sei bereits am 28. Juni gewesen, teilte das Landeskriminalamt Sachsen am Dienstag mit. Demnach hatte die Polizei zuvor einen Zeugenhinweis erhalten.