Fußball-Drittligist Dynamo Dresden wird als erster der vier sächsischen Teilnehmer in die neue DFB-Pokalsaison starten. Der Zweitliga-Absteiger trifft am 29. Juli (18.00 Uhr/Sky) auf den Erstligisten VfB Stuttgart. Dresdens Ligakonkurrent Erzgebirge Aue trifft zwei Tage später am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) auf ebenfalls 18.00 Uhr auf den 1. FC Union Berlin. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.